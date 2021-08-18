Наибольше украинцев хотели бы жить на улицах, названных в честь певца Кузьмы Скрябина, политика Вячеслава Черновола и актера Богдана Ступки.

Граждане считают их самыми активными украинскими деятелями за 30 лет независимости.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования Украинского института будущего (УИБ).

Так, 26% опрошенных назвали бы свою улицу именем Кузьмы Скрябина, 14% — Вячеслава Черновола, 12% — Богдана Ступки.

Молодежь больше всего хотела бы жить на улицах, названных в честь Кузьмы Скрябина — 37% и футболиста Андрея Шевченко — 10%.

В то же время старшее поколение больше поддерживает идею жить на улице Вячеслава Черновола — 19%, тогда как среди молодежи — всего 6%.

Касательно областей, то в Центре (28%) и на Западе (27%) украинцы хотели бы проживать на улицах названных в честь Кузьмы Скрябина, Вячеслава Черновола (Центр — 15%, Запад — 22%) и Левка Лукьяненко (7% и 10% соответственно).

А вот на Донбассе большинство респондентов хотели бы, чтобы их улицы назвали именем боксера Александра Усика — 9% и артиста Андрея Данилко — 9%.

Социологическое исследование Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию независимости Украины проводил УИБ совместно с соцкомпанией Нью Имидж Маркетинг Групп.

Таким образом опросили 5 тыс. респондентов методом face-to-face. Опрос проводился с 17 июля по 1 августа на всей территории Украины.

Источник: УИБ

Фото: УИБ