Найбільше українці хотіли б жити на вулиці імені Скрябіна або Чорновіла – соцопитування

Найбільше українців хотіли б жити на вулицях, названих на честь співака Кузьми Скрябіна, політика Вячеслава Чорновіла та актора Богдана Ступки.

Громадяни вважають їх найактивнішими українськими діячами за останні 30 років незалежності.

Про це свідчать результати всеукраїнського соціологічного дослідження Українського інституту майбутнього (УІМ).

Так, 26% опитаних назвали б свою вулицю іменем Кузьми Скрябіна, 14% – В’ячеслава Чорновіла, 12% – Богдана Ступки.

Молодь найбільше хотіла б жити на вулицях, названих на честь Кузьми Скрябіна – 37% і футболіста Андрія Шевченка – 10%.

Натомість старше покоління найбільше підтримує ідею жити на вулиці В’ячеслава Чорновіла – 19%, тоді як серед молоді – лише 6%.

Водночас щодо областей, то у Центрі (28%) й на Заході (27%) українці хотіли б проживати на вулицях названих на честь Кузьми Скрябіна, В’ячеслава Чорновола (Центр – 15%, Захід – 22%) та Левка Лук’яненка (7% і 10% відповідно).

А от на Донбасі більшість респондентів хотіли б, щоб їхні вулиці назвали ім’ям боксера Олександра Усика – 9% і артиста Андрія Данилка – 9%.

Соціологічне дослідження Хто ми: дослідження українського суспільства до 30-річчя незалежності України проводив УІМ спільно з соцкомпанією Нью Імідж Маркетинг Груп.

Таким чином опитали 5 тис. респондентів методом face-to-face. Опитування проводилось з 17 липня до 1 серпня на всій території України.

Джерело: УІМ

Фото: УІМ