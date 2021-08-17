Столкновения на Аллее Небесной Сотни – подробности скандала (фото, видео)

17 августа в обществе поднялся скандал из-за установки советских инсталляций на Аллее Небесной Сотни в Киеве к 30-летию независимости Украины.

Прямо посреди мемориала появились декорации атрибутов СССР.

Конструкции установили таким образом, что фотографии погибших героев были видны прямо из окон так называемых хрущевок.

Столкновения на Аллее Небесной Сотни в Киеве из-за советских декораций: что известно о скандале / 3 фотографии

Строители, работавшие на объекте, сообщали жителям столицы, что на этом месте будут снимать кино.

Однако пользователи соцсетей были уверены: инсталляция будет демонстрировать Украину в советский период.

Впоследствии возмущенные киевляне самостоятельно прибегли к демонтажу советской инсталляции. В результате этого между гражданами и правоохранителями произошла потасовка.

Столкновения на Аллее Небесной Сотни в Киеве из-за советских декораций: что известно о скандале / 4 фотографии

Нескольких митингующих задержали.

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На место происшествия прибыл городской глава Киева Виталий Кличко и инспектор департамента благоустройства КГГА, чтобы выяснить, на каком основании установили инсталляцию.

Реакция КГГА

Городской голова Киева Виталий Кличко сразу заверил, что город никаких разрешительных документов на подобные перформансы не предоставлял.

– Руководство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка инсталляции было согласовано с ним. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис президента, – отметил Виталий Кличко.

КГГА, по словам мэра Киева, лишь собирается к 30-летию независимости Украины возложить цветы на Аллее Героев Небесной Сотни.

– Я считаю, что на месте, где погибли украинские патриоты, не уместны символы ностальгии по Советскому Союзу… — высказал свою позицию городской голова Киева.

Объяснение Национального музея Революции Достоинства

В музее Революции Достоинства отметили, что договоренность об обустройстве пространства аллеи для празднования 30-летия независимости была устной.

– Во время короткой встречи организаторы мероприятий сообщили, что планируют установить инсталляцию, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – от времен Триполья до сегодняшнего дня, – объясняют в музее.

В учреждении уверяют, что предупредили организаторов о том, что народный мемориал трогать нельзя, конструкции не должны повредить брусчатку, а все действия должны быть согласованными с Офисом генпрокурора.

Столкновения на Аллее Небесной Сотни в Киеве из-за советских декораций: что известно о скандале / 2 фотографии

Отметили представители музея и то, чтобы никакие действия, месседжи и визуальный ряд не оскорбили память Героев Небесной Сотни.

Официального письма с детальным описанием обустройства аллеи в адрес Национального музея Революции Достоинства от организаторов мероприятий не поступало.

Вместе с тем, в музее утверждают, что мероприятия по празднованию 30-й годовщины независимости Украины организовывает Министерство культуры и информационной политики, к структуре которого относится Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства.

Однако администрацию музея о проведении мероприятий лишь обязаны ставить в известность, а согласовывать их следует с КГГА.

– Считаем, что эта ситуация сложилась из-за отсутствия коммуникации организаторов, в частности органов власти, с общественностью. Также считаем, что залогом однозначного восприятия в обществе аллеи как мемориального пространства является появление на этом месте Мемориала Героям Небесной Сотни, – пояснили в музее.

Позиция Офиса президента

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инсталляцию советской квартиры, изображающую эпоху СССР, установили по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря главы государства, декорацию должны были использовать для телевизионной съемки части торжеств 24 августа.

По убеждению Сергея Никифорова, инсталляция не закрывала доступа к мемориальным табличкам.

Вместе с тем он не взял на себя ответственность оценивать уместность перформанса напротив фото погибших во время Революции Достоинства.

– Это вопрос не совсем к Офису президента, потому что есть организационный комитет, – сказал он.

Кроме того, он добавил, что декорации советской эпохи вовсе не являются символом ностальгии по эпохе СССР.

После волны общественного возмущения концепцию перформанса обещали пересмотреть.

Столкновения на Аллее Небесной Сотни в Киеве из-за советских декораций: что известно о скандале / 3 фотографии

Что говорят в полиции

В Нацполиции Киева пока уточняют информацию о наличии пострадавших с обеих сторон и проверяют разрешительные документы на установку конструкции.

Правовую квалификацию обещают предоставить после установления всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Виталий Кличко, Национальный музей Революции Достоинства, Нацполиция

Фото: Богдан Кутепов, Александр Рудоманов, Национальный музей Революции Достоинства, Нацполиция