Сутички на Алеї Небесної Сотні – подробиці скандалу (фото, відео)

17 серпня у суспільстві зчинився скандал через встановлення радянських інсталяцій на Алеї Небесної Сотні в Києві до 30-річчя незалежності України.

Просто посеред меморіалу з’явились декорації атрибутів СРСР.

Конструкції встановили таким чином, що фотографії загиблих героїв було видно просто крізь вікна так званих хрущовок.

Сутички на Алеї Небесної Сотні в Києві через радянські декорації: що відомо про скандал / 3 фотографии

Будівельники, які працювали на об’єкті, повідомляли жителям столиці, що на цьому місці зніматимуть кіно.

Однак користувачі соцмереж були певні: інсталяція демонструватиме Україну в радянський період.

Згодом обурені кияни самостійно вдались до демонтажу радянської інсталяції. Зрештою між громадянами та правоохоронцями сталася штовханина.

Сутички на Алеї Небесної Сотні в Києві через радянські декорації: що відомо про скандал / 4 фотографии

Кількох мітингувальників затримали.

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На місце події прибули міський голова Києва Віталій Кличко та інспектор департаменту благоустрою КМДА, щоб з’ясувати, на якій підставі встановили інсталяцію.

Реакція КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко відразу запевнив, що місто жодних дозвільних документів на подібні перформанси не надавало.

– Керівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності підтвердило, що встановлення інсталяції було погоджене з ним. Організацією відзначення Дня Незалежності, зокрема, концепцією та декораціями для святкових заходів опікується Офіс президента, – зауважив Віталій Кличко.

КМДА, за словами мера Києва, лише збирається до 30-річчя незалежності України покласти квіти на Алеї Героїв Небесної Сотні.

–Я вважаю, що на місці, де загинули українські патріоти, недоречні символи ностальгії за Радянським Союзом… – висловив свою позицію міський голова Києва.

Пояснення Національного музею Революції Гідності

У музеї Революції Гідності зазначили, що домовленість про облаштування простору алеї для відзначення 30-річчя незалежності була усною.

– Під час короткої зустрічі організатори заходів повідомили, що планують встановити інсталяцію, яка символізуватиме шлях українців до проголошення незалежності – від часів Трипілля до сьогодення, – пояснюють у музеї.

В установі запевняють, що попередили організаторів про те, що народний меморіал чіпати не можна, конструкції не повинні пошкодити бруківку, а всі дії мають бути погодженими із Офісом генпрокурора.

Сутички на Алеї Небесної Сотні в Києві через радянські декорації: що відомо про скандал / 2 фотографии

Наголосили представники музею й на тому, щоб жодні дії, меседжі та візуальний ряд не образили пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Офіційного листа з детальним описом облаштування алеї на адресу Національного музею Революції Гідності від організаторів заходів не надходило.

Разом із тим у музеї стверджують, що заходи з відзначення 30-ї річниці незалежності України організовує Міністерство культури та інформаційної політики, до структури якого належить Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності.

Однак адміністрацію музею про проведення заходів лише зобов’язані ставити до відома, а погоджувати їх слід із КМДА.

– Вважаємо, що ця ситуація склалась через відсутність комунікації організаторів, зокрема органів влади, із громадськістю. Також вважаємо, що запорукою однозначного сприйняття у суспільстві алеї як меморіального простору є поява на цьому місці Меморіалу Героям Небесної Сотні, – пояснили в музеї.

Позиція Офісу президента

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що декорацію мали використати для телевізійної зйомки частини урочистостей 24 серпня.

На переконання Сергія Никифорова, інсталяція не закривала доступу до меморіальних табличок.

Разом із тим він не взяв на себе відповідальність оцінювати доречність перформансу навпроти фото загиблих під час Революції Гідності.

– Це питання не зовсім до Офісу президента, бо є організаційний комітет, – сказав він.

Крім того, він додав, що декорації радянської епохи зовсім не є символом ностальгії за епохою СРСР.

Після хвилі громадського обурення концепцію перформансу обіцяли переглянути.

Сутички на Алеї Небесної Сотні в Києві через радянські декорації: що відомо про скандал / 3 фотографии

Що говорять у поліції

У Нацполіції Києва поки уточнюють інформацію щодо наявності потерпілих з обох сторін та перевіряють дозвільні документи на встановлення конструкції.

Правову кваліфікацію обіцяють надати опісля встановлення усіх обставин події.

Джерело: Віталій Кличко, Національний музей Революції Гідності, Нацполіція

Фото: Богдан Кутєпов, Олександр Рудоманов, Національний музей Революції Гідності, Нацполіція