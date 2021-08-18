Эвакуация уже готовится: в МИД рассказали, как будут вывозить украинцев из Афганистана

Украина разрабатывает план эвакуации граждан из Афганистана, власть в котором захватила террористическая организация Талибан.

Об этом рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире одного из телеканалов.

Рассматривается как вариант отправки своего самолета, так и привлечения к операции стран-партнеров.

— Уже сформированы списки, но в них постоянно вносятся уточнения. На сегодняшний день речь идет более чем о 120 людях. Они выдвинулись в локации, которые максимально приближены к аэропорту, а мы находимся с ними на постоянной связи, — сказал дипломат.

Енин отметил, что большинство украинцев уже находятся вблизи аэропорта и будут вывезены из Афганистана при первой возможности.

По его словам, к координации эвакуации подключены сотрудники посольства Украины в Таджикистане.