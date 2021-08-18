Евакуація вже готується: у МЗС розповіли, як будуть вивозити українців із Афганістану

Україна розробляє план евакуації громадян із Афганістану, владу в якому захопила терористична організація Талібан.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у ефірі одного з телеканалів.

Розглядається як варіант відправки власного літака, так і залучення до операції країн-партнерів.

– Списки вже сформовано, але в них постійно вносяться уточнення. На сьогоднішній день мова йде більш ніж про 120 людей. Вони вирушили до локацій, які максимально наближені до аеропорту, а ми перебуваємо із ними на постійному зв’язку, – сказав дипломат.

Єнін зазначив, що більшість українців вже перебувають поблизу аеропорту їх буде вивезено з Афганістану за першої ж можливості.

За його словами, до координації евакуації підключено співробітників посольства України у Таджикистані.