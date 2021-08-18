Многокилометровое путешествие на мотоцикле, совершенное телеведущим, автогонщиком и блогером Алексеем Мочановым, произвело на него сильное впечатление.

Разницу между дорогами, строящимися и ремонтирующимися в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, и теми, где ремонт еще не был произведен, Мочанов описал на своей странице в Facebook.

Путь блогера пролегал по маршруту Киев — Хорол — Решетиловка — Днепр — Запорожье — Днепр — Кривой Рог — Пятихатки — Кропивницкий — Александрия — Смела — Кагарлык — Узин — Белая Церковь — Сквира — Житомир – Киев.

— Самые разные дороги. От стекла Большой стройки до направлений между БЦ и сектором Ж. В одних местах хоть яйцо кати. В других — асфальтовая колея по пояс, — пишет эксперт.

Сразу на выезде из Киева, на участке трассы М-03 от Киева до Борисполя протяженностью 17 км, стартовавший в начале лета ремонт приближается к завершению.

Хоть яйцо кати: Мочанов проехал на мотоцикле по дорогам Большой стройки / 2 фотографии

— Без сомнений, что к юбилейному 24 августа — дорогу сдадут не только по полотну, но и по всем остальным параметрам (разметка, навигация, освещение).

Дорога от Борисполя до Решетиловки на Мочанова также произвела хорошее впечатление, за одним исключением.

— Назвал бы автобаном или хайвеем, если бы не разворотные развязки на одном уровне с основной дорогой, — отметил Алексей.

Эксперт рекомендует также подойти более тщательно к установке дорожных знаков. Алексей надеется, что Мининфраструктуры возьмет под контроль этот важный вопрос комфорта и безопасности тех, кто пользуется дорогой.

Следующей на маршруте автогонщика была новая трасса Н-31 Днепр – Решетиловка, строящаяся в Полтавской области из бетона.

— От Решетиловки до канала Днепр-Донбасс — сплошные ремонты. Строится качественный и быстрый путь с трассы Киев-Полтава на Днепр. У днепрян — асфальт идеальный, — поделился автомобильный журналист.

Остальные дороги на маршруте, по наблюдениям Мочанова, были разные, но впечатление одно. Алексей говорит, что разница между дорогами Большой стройки и теми, куда она еще не добралась – разительная.

Напомним, ранее сообщалось, что на новой трассе Днепр-Решетиловка устроили гонки на болидах.