Багатокілометрова подорож на мотоциклі, здійснена телеведучим, автогонщиком і блогером Олексієм Мочановим, справила на нього сильне враження.

Різницю між дорогами, що будуються і ремонтуються в рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, і тими, де ремонт ще не був розпочатий, Мочанов описав на своїй сторінці у Facebook.

Шлях блогера пролягав за маршрутом Київ – Хорол – Решетилівка – Дніпро – Запоріжжя – Дніпро – Кривий Ріг – П’ятихатки – Кропивницький – Олександрія – Сміла – Кагарлик – Узин – Біла Церква – Сквира – Житомир – Київ.

– Найрізноманітніші дороги. Від скла Великого будівництва до напрямків між БЦ і сектором Ж. В одних місцях хоч яйце коти. В інших – асфальтова колія по пояс, – пише експерт.

Відразу на виїзді з Києва, на ділянці траси М-03 від Києва до Борисполя протяжністю 17 км, ремонт, що стартував на початку літа, вже наближається до завершення.

Хоч яйце коти: Мочанов проїхав на мотоциклі дорогами Великого будівництва / 2 фотографии

– Без сумніву, до ювілейного 24 серпня дорогу здадуть не тільки по полотну, а й за всіма іншими параметрами (розмітка, навігація, освітлення).

Дорога від Борисполя до Решетилівки на Мочанова також справила добре враження, за одним винятком.

– Назвав би автобаном або хайвеєм, якби не розворотні розв’язки на одному рівні з основною дорогою, – зазначив Олесій.

Експерт рекомендує також підійти більш ретельно до встановлення дорожніх знаків. Олексій сподівається, що Мінінфраструктури візьме під контроль це важливе питання комфорту і безпеки тих, хто користується дорогою.

Наступною на маршруті автогонщика була нова траса Н-31 Дніпро – Решетилівка, що будується в Полтавській області з бетону.

– Від Решетилівки до каналу Дніпро-Донбас – суцільні ремонти. Будується якісний і швидкий шлях з траси Київ-Полтава на Дніпро. У дніпрян – асфальт ідеальний, – поділився автомобільний журналіст.

Решта доріг на маршруті, за спостереженнями Мочанова, були різні, але враження єдине. Олесій каже, що різниця між дорогами Великого будівництва та тими, куди воно ще не дібралося – разюча.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на новій трасі Дніпро-Решетилівка влаштували гонки на болідах.