Большая стройка: на новой трассе Днепр — Решетиловка устроят автогонки на болидах

19 августа в Днепропетровской области состоятся автогонки на новой трассе Н-31 Днепр — Решетиловка. Профессиональные гонщики проверят участок протяженностью 14 км на болидах, которые принимали участие в исторических гонках.

Трассу Н-31 строят с нуля в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка, сообщает пресс-служба Службы автодорог Днепропетровской области.

В соревнованиях примут участие гонщики Александр Медведченко, Владимир Гавриленко и Виктор Поваров. Они встретятся в 12:00 на участке км 21 + 900 Петриковского района возле двухуровневой развязки.

— Пять спортивных болидов Эстония Формула-3 с форсированными двигателями и скоростью около 250 км в час проверят качество новой трассы, — говорится в сообщении службы.

Редкие машины уже направляются в Днепропетровскую область. Болиды для гонок предоставит технический музей Машины Времени.

Трассу Н-31 протяженностью 138,4 км строят с нуля в рамках президентской программы Большая стройка в обход населенных пунктов по примеру европейских автобанов. Маршрут соединит качественной автодорогой Днепр и Киев, а время в пути сократится с 8 до 5-6 часов.

Ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.