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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Святогорске завершают Большую стройку госпиталя для ветеранов АТО/ООС

В Святогорске завершают Большую стройку госпиталя для ветеранов АТО/ООС

В Святогорске Донецкой области в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка подходят к концу работы по строительству нового отделения реабилитации госпиталя для участников АТО/ООС.

О скором открытии корпуса сообщает сайт Донецкой ОГА. Святогорский госпиталь имеет 180 коек. После завершения строительства нового корпуса одним из главных его профилей станет оказание услуг по реабилитации ветеранов боевых действий. 

В Святогорске завершают Большую стройку госпиталя для ветеранов АТО/ООС

Для этих целей в госпитале создадут современную базу, включающую как новейшее диагностическое оборудование, так и разнообразные специализированные тренажеры, способные работать, в частности, в воде. На закупку этого оборудования из государственного бюджета выделили 34 млн грн. 

Персонал госпиталя уже проходит подготовку к работе с новым оборудованием. Помимо врачей-реабилитологов, помощь ветеранам будут оказывать также психологи.

В Святогорске завершают Большую стройку госпиталя для ветеранов АТО/ООС

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко сообщил о начале строительства еще одного крупного медицинского объекта в Донецкой области. В Краматорске в рамках Большой стройки появится современная областная многопрофильная больница ІІІ уровня.

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