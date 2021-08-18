Коммуналка, евроремонт и минимализм — жилищная эволюция украинцев за 30 лет

Еще 30 лет назад на одного украинца приходилось девять метров жилой площади, сейчас — 24. Однако до сих пор украинцы болезненно становятся владельцами – это главный итог за годы независимости в жилищной отрасли.

Обои с мебелью, которые в середине 1990-х видели только в американских сериалах, уже не дефицит, были бы деньги.

Многие украинцы встречали Независимость в коммуналках и только мечтали о частном пространстве.

Чтобы иметь собственное жилье, работали на строительстве, или приватизировали старые государственные метра.

А потом появилось новое слово — евроремонт, хотя в самой Европе не знали, что это такое. Главный признак таких евроремонтов — выровненные стены и потолок, и чтобы все было дорого, желательно с позолотой.

Те, у кого было много денег, скупали по несколько коммуналок, делали перепланировку и просили, чтобы после ремонта было, как в сериале Санта Барбара.

Сейчас же в моде минимализм, хай-тек, максимальная функциональность, четкая геометрия.

По статистике, в Украине 15 млн семей и 17 млн ​​квартир. Львиная доля из них еще советских времен. Это жилье можно и нужно модернизировать. В Украине создан Государственный фонд энергоэффективности, который компенсирует до 70% затрат на ремонт для ОСМД. В его поддержку Евросоюз выделил 100 млн евро.

На гранты подали уже более 700 домов, десятки уже завершили ремонты.