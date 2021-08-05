В Украине утвердили условия обеспечения жильем: кто и как может получить квартиру

В среду, 4 августа, правительство утвердило условия, по которым Украинская финансовая жилищная компания (Укрфинжитло) будет предоставлять гражданам ипотечные кредиты и финансовый лизинг.

Таким образом украинцы смогут получить квартиру или дом в ипотеку или же на условиях лизинга.

Претендовать на жилье могут две категории граждан:

работники и служащие, которые получают заработную плату за счет средств государственного или местных бюджетов;

переселенцы, сведения о которых внесены в Единую информационною базу внутренне перемещенных лиц.

Для того, чтобы получить жилье на условиях финансового лизинга, заявитель должен состоять на учете в органе обеспечения жильем. А его возраст не может превышать 70 лет.

Среднемесячный доход семьи должен быть меньше, чем 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.

Договоры финансового лизинга заключаются до 20 лет.

Условия ипотечного кредитования по общему доходу семьи, возрасту заявителя и отсутствию собственного жилья остаются прежними.

Однако максимальный срок кредита составляет 240 месяцев, минимальный первоначальный взнос — 20% от нормативной стоимости предмета ипотеки, а нормативная площадь — 50 кв. м на одного человека или семью из двух лиц и 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.