Комуналка, євроремонт і мінімалізм – житлова еволюція українців за 30 років

Ще 30 років тому на одного українця припадало дев’ять метрів житлої площі, нині – 24. Проте й досі українці болісно стають власниками – це головний підсумок за роки незалежності у житловій галузі.

Шпалери з меблями, які у середині 1990-х бачили хіба в американських серіалах, уже не дефіцит, аби гроші були.

Чимало українців зустрічали Незалежність у комуналках і лише мріяли про приватний простір.

Щоб мати власне житло, працювали на будівництві, або приватизовували старі державні метри.

А потім з’явилося нове слово – євроремонт, хоча у самій Європі не знали, що це таке. Головна ознака таких євроремонтів – вирівняні стіни та стеля, і щоб усе було дороге, бажано з позолотою.

Ті, у кого було багато грошей, скуповували по кілька комуналок, робили перепланування і просили, щоб після ремонту було як у серіалі Санта Барбара.

Нині ж у моді мінімалізм, хай-тек, максимальна функціональність, чітка геометрія.

За статистикою, зараз в Україні 15 млн родин і 17 млн квартир. Левова частка з них ще радянських часів. Це житло можна і треба модернізувати. В Україні створили Державний фонд енергоефективності, який компенсує до 70% витрат на ремонт для ОСББ. На його підтримку Євросоюз виділив 100 млн євро.

На гранти подали вже понад 700 будинків, десятки вже завершили ремонти.