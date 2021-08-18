Одесская ОГА предложила перенести начало учебного года ради туризма

Одесская областная государственная администрация предложила перенести начало учебного года в Украине с 1 на 20 сентября.

Такую инициативу в среду, 18 августа, поддержали местные депутаты. Их также поддержало руководство Николаевской и Херсонских ОГА.

Предложение мотивируется заключением научно-экспертного совета, который пришел к выводу, что продление туристического сезона даст значительный экономический толчок для социально-экономического развития этих регионов.

Ученые отметили, что исторически курортный сезон в Одесской области обычно начинался с середины мая, но в прошлые годы из-за климатических изменений погода в конце весны и начале лета значительно ухудшилась.

При этом туристы характеризуют сентябрь как бархатный сезон, то есть лучшее время для приезда в южные области.

Согласно расчетам Одесской ОГА, в сентябре приморские регионы могут дополнительно заработать до 600 млн грн.