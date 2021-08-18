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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Одеська ОДА запропонувала перенести початок навчального року заради туризму

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Одеська обласна державна адміністрація запропонувала перенести початок навчального року в Україні з 1 на 20 вересня.

Таку ініціативу в середу, 18 серпня, підтримали місцеві депутати. Їх також підтримало керівництво Миколаївської та Херсонських ОДА.

Пропозиція мотивується висновком науково-експертної ради, яка прийшла до висновку, що продовження туристичного сезону дасть значний економічний поштовх для соціально-економічного розвитку цих регіонів.

Вчені відзначили, що історично курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня, але в минулі роки через кліматичні зміни погода в кінці весни і початку літа значно погіршилася.

При цьому туристи характеризують вересня як оксамитовий сезон, тобто найкращий час для приїзду в південні області.

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Згідно з розрахунками Одеської ОДА, у вересні приморські регіони можуть додатково заробити до 600 млн грн.

Фото: Depositphotos

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