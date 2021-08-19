Сегодня провозглашение независимости Украины поддержали бы 80% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

Не поддержали бы независимость нашего государства только 15%, а 5% опрошенных затруднились с ответом.

Наибольший уровень поддержки независимости Украины, по данным исследования, наблюдается среди граждан, родившихся после 1991 года.

Также больше независимость поддерживают в западных и центральных регионах Украины.

Исследователи расспросили респондентов о том, как они сами себя идентифицируют. Итак, 75% наших соотечественников считают себя украинцами, а вот — 11% нет.

26% ответили, что относят себя к европейцам, а 21% до сих пор чувствует себя советским человеком.

Среди людей, которые родились во времена независимости, проценты совсем другие. Украинцами себя считают 86% опрошенных, а европейцами — 40%.

В исследовании отмечается, что среди старшего поколения больше людей считают себя советскими людьми, а среди молодежи — европейцами.

Еще одни результаты всеукраинского опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерева свидетельствуют о том, что большинство украинцев, а именно 72%, гордятся или очень гордятся своим гражданством.

Негативно на этот вопрос ответили 18,5%.

В обоих исследованиях отмечается, что поколение молодежи, которое родилось после провозглашения независимости Украины, сильно отличается от других демографических групп.

— Молодежь, которая родилась и росла в новых условиях глобального мира и не знала барьеров советского времени, сегодня задает новые тренды жизни, ломает стереотипы, традиции, формирует новые запросы. Это — поколение независимости, — отмечают в социологической группе рейтинг.

Еще один вопрос Рейтинга касался распада Советского Союза. Здесь молодежь и старшее поколение зачастую имели полярные мнения.

61% опрошенных ответили, что не жалеют о распаде СССР, а жалеют 32%.

Среди тех, кто ностальгирует по советскому прошлому, больше всего людей, которые не поддержали независимость Украины, а также жители юго-востока Украины.