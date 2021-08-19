Сьогодні, проголошення незалежності України підтримали б 80% українців, свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Не підтримали б незалежність нашої держави лише 15%, а 5% опитаних вагались з відповіддю.

Найбільший рівень підтримки незалежності України, за даними дослідження, спостерігається серед громадян, які народились після 1991 року.

Також більше незалежність підтримують більше у західних та центральних регіонах України.

Дослідники розпитали респондентів про те, як вони самі себе ідентифікують і 75% наших співвітчизників вважають себе українцями, а 11% ні.

26% відповіли, що відносять себе до європейців, а 21% досі відчувають себе радянською людиною.

Серед людей, які народились за часів незалежності відсотки зовсім інші. Українцями себе вважають 86% опитуваних, а європейцями – 40%.

У дослідженні зазначається, що серед старшого покоління більше людей вважають себе радянськими людьми, а серед молоді – європейцями.

Ще одні результати всеукраїнського опитування Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва свідчать про те, що більшість українців, а саме 72%, пишаються або дуже пишаються своїм громадянством.

Негативно на це запитання відповіли 18,5%.

У обидвох дослідженнях зазначається, що покоління молоді, яке народилося після проголошення незалежності України сильно відрізняється від інших демографічних груп.

– Молодь, яка народилася і зростала в нових умовах глобального світу та не знала бар’єрів радянського часу, сьогодні задає нові тренди життя, ламає стереотипи, традиції, формує нові запити. Це – Покоління Незалежності, – наголошують у соціологічній групі рейтинг.

Ще одне питання Рейтингу стосувалося розпаду Радянського Союзу. Тут молодь та старше покоління часто мають полярні думки.

61% опитуваних відповіли, що не шкодують про розпад СРСР, а шкодують 32%.

Серед тих, хто ностальгує за радянським минулим, найбільше тих людей, які б не підтримали незалежність України, а також мешканці південного сходу України.