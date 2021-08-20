В Полтаве в квартиру местной жительницы заполз метровый удав. По словам пресс-секретаря ГСЧС, змея заползла прямо в уборную жилья.

Женщина живет на восьмом этаже жилого дома в Полтаве. По ее словам, у нее дома проводили ремонтные работы, во время которых меняли трубы. Однако неизвестно, откуда там мог появиться удав.

Полтавчанка сообщила об этом в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Змею отвезли в Полтавский областной эколого-натуралистический центр и поселили в террариуме.

Заведующая отделом биологии и методической работы натуралистического центра Людмила Брыжак отметила, что это аргентинский радужный удав — неядовитая змея.

Преимущественно такого удава можно встретить в Центральной Америке или Аргентине. Змея живет в тропических лесах, зарослях и вблизи водоемов.

Вероятнее всего, удава могли держать дома, однако пока его хозяев не нашли. По словам Брыжак, такая змея не смогла бы выжить на улице в климатических условиях Украины.

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Источник: ІРТ Полтава