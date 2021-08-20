У Полтаві до квартири місцевої мешканки заповз метровий удав. За словами речниці ДСНС, змія заповзла прямо у вбиральню житла.

Жінка живе на восьмому поверсі житлового будинку. За її словами, у жительки Полтави вдома проводили ремонтні роботи, під час яких змінювали труби. Однак невідомо, звідки там міг з’явитися удав.

Полтавчанка повідомила про це у Державну службу з надзвичайних ситуацій. Змію відвезли у Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр та поселили в тераріумі.

Завідувач відділу біології та методичної роботи натуралістичного центру Людмила Брижак зазначила, що це аргентинський райдужний удав – неотруйна змія.

Переважно такого удава можна зустріти у Центральній Америці чи Аргентині. Змія живе у тропічних лісах, чагарниках та поблизу водойм.

Найімовірніше, удава могли тримати вдома, проте наразі його господарів не знайшли. За словами Брижак, така змія не змогла б вижити на вулиці в кліматичних умовах України.

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Джерело: ІРТ Полтава