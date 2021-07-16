Языковой закон в Украине: что изменится с 16 июля и как это повлияет на украинцев

С 16 июля в Украине вступают в силу изменения в законе Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Новые статьи касаются госслужащих, сферы культуры, развлечений, туризма и книгоиздательства.

Факты ICTV разъясняют, что будет означать этот закон для гражданина Украины и какие изменения он несет.

Языковой закон предусматривает несколько нововведений. В частности, это экзамены для госслужащих и демонстрация иностранных фильмов исключительно на украинском.

Сдача экзамена на уровень владения государственным языком

Проводить такой экзамен будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Он будет состоять из тестов, письменного задания и интервью.

Если участник покажет хорошие результаты, то получит сертификат, который будет действовать бессрочно.

Копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком необходимо подавать только для участия в конкурсах на занятие должностей государственной службы.

Однако если претендент не наберет определенного количества баллов, то ему нужно будет сдавать экзамен повторно.

Претенденты на сдачу экзамена:

высшие государственные чиновники: от президента до заместителей глав государственных администраций;

государственные служащие: прокуроры, судьи, Нацполиция, правоохранительные органы, а также руководители всех учебных заведений;

лица, приобретающие гражданство Украины.

Проведение развлекательных мероприятий на украинском языке

Все концерты, шоу-программы, культурно-художественные развлекательные, зрелищные мероприятия должны проходить на украинском языке. Исключения предусмотрены только для песен и фонограмм.

Выступления лиц, не владеющих украинским языком, должны сопровождаться переводом.

Также эти изменения касаются экскурсионной и туристической деятельности в Украине. Такие мероприятия должны проводиться на государственном языке.

Кроме того, информационные материалы, такие как объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты следует производить только на украинском языке.

Демонстрация фильмов на государственном языке

Иностранные фильмы должны быть дублированы, озвучены и распространяться, в частности на телевидении, на государственном языке.

Показ иностранных фильмов с субтитрами в кинотеатрах разрешается только, если количество таких сеансов не превышает 10% от всех сеансов.

Книгоиздательство на украинском языке

В Украине минимум 50% названий книжной продукции должны издаваться на государственном языке. Доля имеющихся в продаже книг на государственном языке также должна составлять не менее 50%.