На Дніпропетровщині п’ять болідів Естонія влаштували автоперегони на першому хайвеї України Н-31 Дніпро – Решетилівка.

Професійні гонщики здолали 14-кілометрову ділянку та перевірили якість покриття траси, що будується у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, повідомляє Укравтодор.

В автоперегонах взяли участь: багаторазовий чемпіон міжнародних автоперегонів Віктор Поваров, чемпіон України з шосейно–кільцевих гонок Олександр Медведченко, творець гоночного КРАЗ, багаторазовий чемпіон з кільцевих гонок Гавриленко Володимир.

– Під час заїзду п’ять професійних гонщиків на болідах Естонія Формула-3 з форсованими двигунами зі швидкістю понад 250 км/год зробили три кола новою трасою. Висновок тест-драйву – якість покриття бездоганна, – йдеться у повідомленні.

Наразі роботи тривають на фінішному відрізку магістралі Н-31 протяжністю 29,5 км. Фахівці працюють за новозбудованим мостом через канал Дніпро-Донбас.

Траса Дніпро – Решетилівка стане першим українським хайвеєм, збудованим за часів незалежності. Це буде дорога першої категорії з чотирма смугами руху.

Боліди Формули-3 протестували трасу Великого будівництва Дніпро-Решетилівка / 2 фотографии

Автомагістраль проходитиме Дніпропетровською та Полтавською областями. Її загальна протяжність становить 137,5 км.

Новий хайвей стане найкоротшим шляхом та оптимальним маршрутом з Києва до Дніпра. У Полтавській області протяжність дороги становить майже 80 км. У Дніпропетровській – 58 км.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор президентської програми Велике будівництво Кирило Тимошенко повідомив, що цього року планують оновити 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.