В Украине официально можно получить Covid-сертификат через приложение Дія. Обновление уже доступно в App Store.

Для того, чтобы получить Covid-сертификат, нужно осуществить всего два действия. Пошаговую инструкцию на официальном Youtube-канале Дії опубликовал глава Минцифры Михаил Федоров.

Зайдя в приложение Дія на своем смартфоне, достаточно подтвердить согласие на передачу данных и пройти фотоподтверждение.

Отметим, что сертификаты доступны, только если человек привит от коронавируса дважды, то есть прошел полный курс вакцинации.

В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации / 3 фотографии

Признание украинского Covid-сертификата

О том, что ЕС признал украинский Covid-сертификат, стало известно 20 августа.

Соответствующее решение Еврокомиссии было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Covid-сертификаты, выданные в Украине, будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза.

В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС.