В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации

В Украине официально можно получить Covid-сертификат через приложение Дія. Обновление уже доступно в App Store.
Для того, чтобы получить Covid-сертификат, нужно осуществить всего два действия. Пошаговую инструкцию на официальном Youtube-канале Дії опубликовал глава Минцифры Михаил Федоров.
Зайдя в приложение Дія на своем смартфоне, достаточно подтвердить согласие на передачу данных и пройти фотоподтверждение.
Отметим, что сертификаты доступны, только если человек привит от коронавируса дважды, то есть прошел полный курс вакцинации.
Признание украинского Covid-сертификата
О том, что ЕС признал украинский Covid-сертификат, стало известно 20 августа.
Соответствующее решение Еврокомиссии было опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Covid-сертификаты, выданные в Украине, будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза.
В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС.