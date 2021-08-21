Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации

Дія

В Украине официально можно получить Covid-сертификат через приложение Дія. Обновление  уже доступно в App Store.

Для того, чтобы получить Covid-сертификат, нужно осуществить всего два действия. Пошаговую инструкцию на официальном Youtube-канале Дії опубликовал глава Минцифры Михаил Федоров.

Зайдя в приложение Дія на своем смартфоне, достаточно подтвердить согласие на передачу данных и пройти фотоподтверждение.

Отметим, что сертификаты доступны, только если человек привит от коронавируса дважды, то есть прошел полный курс вакцинации.

В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации
В приложении Дія заработал Covid-сертификат о вакцинации / 3 фотографии

Признание украинского Covid-сертификата

О том, что ЕС признал украинский Covid-сертификат, стало известно 20 августа.

Соответствующее решение Еврокомиссии было опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Covid-сертификаты, выданные в Украине, будут принимать в ЕС наравне с цифровыми сертификатами Евросоюза.

В свою очередь Украина дает согласие на цифровые сертификаты ЕС.

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка