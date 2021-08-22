Секретарь Совета безопасности и национальной обороны Алексей Данилов заявил, что самолет компании МАУ Boeing 737 сбила в Иране российская ракета.

Об этом Данилов заявил в интервью одному из украинских телеканалов. По его словам, правительство смогло получить видео непосредственно с места падения самолета, которое видели ограниченный круг лиц.

Секретарь СНБО отметил, что на видеозаписи есть абсолютное подтверждение того, что украинский Boeing в Тегеране сбила именно российская ракета Тор-М1.

Он отметил, что тогда даже 45-й президент США Дональд Трамп говорил о том, что авиакатастрофа произошла из-за неисправности самолета МАУ.

Авиакатастрофа Boeing в Иране

Самолет компании МАУ Boeing 737 разбился утром 8 января 2020 года после вылета из аэропорта. Рейс направлялся из Тегерана в Киев. Все люди, находившиеся на борту, погибли в результате падения. Среди них — 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Власти Ирана признали, что этот самолет по ошибке сбили военнослужащие. Вскоре появилась запись разговора, в котором предположительно говорил глава МИД Ирана о том, что авиарейс сбили преднамеренно.

В апреле этого года Иран предъявил обвинение 10 должностным лицам, которых подозревают в причастности к сбиванию самолета Boeing.