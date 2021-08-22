Секретар Ради безпеки і національної оборони Олексій Данілов заявив, що літак компанії МАУ Boeing 737 збила в Ірані російська ракета.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю одному з українських телеканалів. За його словами, уряд зміг отримати відео безпосередньо з місця падіння літака, яке бачили обмежене коло осіб.

Секретар РНБО зазначив, що на відеозаписі є абсолютне підтвердження того, що український Boeing у Тегерані збила саме російська ракета Тор-М1.

Він зазначив, що тоді навіть 45-й президент США Дональд Трамп говорив про те, що авіакатастрофа сталася через несправність літака МАУ.

Авіакатастрофа Boeing в Ірані

Літак компанії МАУ Boeing 737 розбився вранці 8 січня 2020 року після вильоту з аеропорту. Рейс прямував з Тегерану до Києва. Всі люди, які перебували на борту, загинули унаслідок падіння. Серед них – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Влада Ірану визнала, що цей літак помилково збили військовослужбовці. Згодом з’явився запис розмови, на якому ймовірно говорив глава МЗС Ірану про те, що авіарейс збили навмисно.

У квітні цього року Іран висунув обвинувачення 10 посадовцям, яких підозрюють у причетності до збиття літака Boeing.