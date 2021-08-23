Официально: с сегодняшнего дня в Украине электронные паспорта приравняли к бумажным

В понедельник, 23 августа, в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным.

Соответствующий документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским еще в апреле.

Таким образом, в законодательство вносятся определения е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, а также они приравниваются к своим физическим аналогам.

Что позволяет е-паспорт

Путешествовать по железной дороге в пределах Украины;

пользоваться медуслугами;

проводить банковские операции;

получать административные, гостиничные, телекоммуникационные, библиотечные и почтовые услуги;

приобретать товары в магазинах;

подтверждать личность по запросу правоохранительных органов.

Оформить е-паспорт смогут украинцы, которые уже получили ID-карту или биометрический паспорт.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что использование бумажных документов ограничиваться не будет.