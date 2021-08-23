Официально: с сегодняшнего дня в Украине электронные паспорта приравняли к бумажным

В понедельник, 23 августа, в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным.
Соответствующий документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским еще в апреле.
Таким образом, в законодательство вносятся определения е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, а также они приравниваются к своим физическим аналогам.
Что позволяет е-паспорт
- Путешествовать по железной дороге в пределах Украины;
- пользоваться медуслугами;
- проводить банковские операции;
- получать административные, гостиничные, телекоммуникационные, библиотечные и почтовые услуги;
- приобретать товары в магазинах;
- подтверждать личность по запросу правоохранительных органов.
Оформить е-паспорт смогут украинцы, которые уже получили ID-карту или биометрический паспорт.
В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что использование бумажных документов ограничиваться не будет.