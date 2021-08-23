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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

Официально: с сегодняшнего дня в Украине электронные паспорта приравняли к бумажным

цифровий паспорт

В понедельник, 23 августа, в Украине вступил в силу закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным.

Соответствующий документ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским еще в апреле.

Таким образом, в законодательство вносятся определения е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу, а также они приравниваются к своим физическим аналогам.

Что позволяет е-паспорт

  • Путешествовать по железной дороге в пределах Украины;
  • пользоваться медуслугами;
  • проводить банковские операции;
  • получать административные, гостиничные, телекоммуникационные, библиотечные и почтовые услуги;
  • приобретать товары в магазинах;
  • подтверждать личность по запросу правоохранительных органов.

Оформить е-паспорт смогут украинцы, которые уже получили ID-карту или биометрический паспорт.

В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что использование бумажных документов ограничиваться не будет.

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