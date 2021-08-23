Талибан хуже любой пандемии: режиссер из Афганистана обратилась к женщинам мира

Радикальная исламистская группировка Талибан, которая захватила власть в Афганистане, хуже любой пандемии. Первые леди мира должны использовать свою власть, чтобы их мужья не признали эту организацию.

Об этом афганская режиссер Сахра Карими заявила во время Киевского саммита первых леди и джентльменов 23 августа.

— Талибан хуже любой пандемии. По крайней мере, с Covid-19 можно мыть руки, дистанцироваться, изолироваться. Правительство вас заставляет принимать определенные правила. Но что вы скажете о наших обстоятельствах, когда вы хотите быть свободными. Мы имели несчастье родиться среди врагов, среди плохих соседей, — сказала она.

Она призвала жен президентов и влиятельных политиков сказать своим мужьям, чтобы они не признавали Талибан.

— Я хочу, чтобы вы поняли, услышьте голос детей, женщин и художников Афганистана. Скажите вашим мужьям, чтобы они не признавали тех, кто ограничивает свободу женщин, мужчин, детей художников. Я прошу, я умоляю, воспользуйтесь своей властью и не молчите о том, что происходит в Афганистане, — добавила Карими.

Эвакуация Карими из Афганистана

Накануне режиссера Сахру Карими эвакуировали в Киев с территории Афганистана. Девушка четко помнит свой побег из страны и поделилась своими впечатлениями от пребывания в Украине в интервью Фактам ICTV.

По словам режиссера, 15 августа она находилась в банке. В этот день Талибан ворвался в Кабул и окружил город. Вскоре события развивались очень быстро, однако все время Карими пыталась быть на связи.

Режиссер очень благодарна Украине за спасение. По ее словам, у нее не было ни одного запасного плана, поэтому ей пришлось бежать и спасать жизни пятерых детей, своих коллег и ассистентов. Карими не хотела, чтобы они росли под властью Талибана.

Фото: Сахра Карими