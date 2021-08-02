День Незалежності України 2021 почнуть святкувати ще з 22 серпня. Протягом цих днів у всій країні відбудеться понад 150 урочистих заходів.
Які заходи заплановані на 24 серпня – афішу на День Незалежності 2021 дивіться на Фактах ICTV.
День Незалежності 2021 – афіша заходів на 24 серпня
Військовий парад
Вранці, 24 серпня, відбудеться військовий парад до Дня Незалежності 2021. Цього року урочистості організують одразу на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.
Над річкою Дніпро, а також над Чорним морем в Одесі запланований прохід кораблів і проліт авіації.
У Києві також організують артилерійський салют з острова Труханів. Завершиться військовий парад до Дня Незалежності прольотом бойових літаків, запуском сигнальних ракет і розпиленням диму синьо-жовтих кольорів.
Концерт на НСК Олімпійський
На День Незалежності 2021 увечері відбудеться концерт на НСК Олімпійський. Для глядачів виступатимуть естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.
На концерті лунатимуть уже всім відомі композиції, які увійшли в історію, а також хіти майбутнього.
Організатори обіцяють великі екрани, світлове та дрон-шоу.
Виступ Андреа Боччелі
З нагоди Дня Незалежності у Києві також відбудеться концерт відомого італійського співака Андреа Бочеллі. Він розпочнеться о 17.00 на площі Конституції.
Окрім нього, на сцену вийдуть українські оперні виконавиці Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна, хор ім. Верьовки, поп-співачка Тіна Кароль та Джамала – переможниця Євробачення 2016.
Усі вилучені кошти з концерту Бочеллі планують витратити на створення музею Івана Марчука – українського художника.
Фестиваль Мандруй Україною
Фестиваль Мандруй Україною – це виставка туристичних маршрутів та промислів кожного регіону.
Захід триватиме з 22 до 24 серпня включно. Локація – Музей Пирогово, Національний музей народної архітектури та побуту України.
Програма фестивалю передбачає:
- майстер-класи;
- представлення головних туристичних маршрутів України;
- виставки;
- ярмарки;
- продукцію усіх регіонів;
- дегустації страв, зони з їжею;
- фото-зони;
- розваги для дітей.
Квиток для дорослих коштуватиме 80 грн, для дітей – 40 грн.