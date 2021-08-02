День Незалежності України 2021 почнуть святкувати ще з 22 серпня. Протягом цих днів у всій країні відбудеться понад 150 урочистих заходів.

Які заходи заплановані на 24 серпня – афішу на День Незалежності 2021 дивіться на Фактах ICTV.

День Незалежності 2021 – афіша заходів на 24 серпня

Військовий парад

Вранці, 24 серпня, відбудеться військовий парад до Дня Незалежності 2021. Цього року урочистості організують одразу на трьох локаціях – у Києві на вулиці Хрещатик, на Дніпрі, а також в Одесі.

Над річкою Дніпро, а також над Чорним морем в Одесі запланований прохід кораблів і проліт авіації.

У Києві також організують артилерійський салют з острова Труханів. Завершиться військовий парад до Дня Незалежності прольотом бойових літаків, запуском сигнальних ракет і розпиленням диму синьо-жовтих кольорів.

Концерт на НСК Олімпійський

На День Незалежності 2021 увечері відбудеться концерт на НСК Олімпійський. Для глядачів виступатимуть естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

На концерті лунатимуть уже всім відомі композиції, які увійшли в історію, а також хіти майбутнього.

Організатори обіцяють великі екрани, світлове та дрон-шоу.

Виступ Андреа Боччелі

З нагоди Дня Незалежності у Києві також відбудеться концерт відомого італійського співака Андреа Бочеллі. Він розпочнеться о 17.00 на площі Конституції.

Окрім нього, на сцену вийдуть українські оперні виконавиці Людмила Монастирська і Тамара Калінкіна, хор ім. Верьовки, поп-співачка Тіна Кароль та Джамала – переможниця Євробачення 2016.

Усі вилучені кошти з концерту Бочеллі планують витратити на створення музею Івана Марчука – українського художника.

Фестиваль Мандруй Україною

Фестиваль Мандруй Україною – це виставка туристичних маршрутів та промислів кожного регіону.

Захід триватиме з 22 до 24 серпня включно. Локація – Музей Пирогово, Національний музей народної архітектури та побуту України.

Програма фестивалю передбачає:

майстер-класи;

представлення головних туристичних маршрутів України;

виставки;

ярмарки;

продукцію усіх регіонів;

дегустації страв, зони з їжею;

фото-зони;

розваги для дітей.

Квиток для дорослих коштуватиме 80 грн, для дітей – 40 грн.