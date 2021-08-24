У Києві під час святкування Дня Незалежності проходить Марш захисників України.

Захід розпочався о 14.20. Колона з ветеранів АТО та ООС, їхніх родин та волонтерів рушила від парку Шевченка бульваром Тараса Шевченка. Далі захисники марширували через Бесарабську площу, Хрещатиком до Майдану Незалежності.

За інформацією організаторів, у заході беруть участь понад 30 тис. людей.

Колону учасників Маршу захисників України очолюють члени сімей загиблих ветеранів війни на Донбасі, за ними – сім’ї загиблих учасників Революції Гідності, далі – ветерани, які отримали поранення, сім’ї військовополонених і зниклих безвісти, потім – об’єднана формація військових медиків і капелани.

День Незалежності: як проходить Марш захисників України у Києві / 8 фотографий

Святкування Дня Незалежності в Києві

Окрім традиційного військового параду та Маршу захисників України, до 30-річчя незалежності столиця підготувала чимало цікавих заходів.

Наприклад, на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна побачити статичний показ сучасної української військової техніки.

А опівночі на Трухановому острові відбудеться гучний артилерійський салют.

Детальну афішу заходів на День Незалежності дивіться у матеріалі Фактів ICTV.