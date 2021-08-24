Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

День Незалежності: як проходить Марш захисників України у Києві

Марш захисників України

У Києві під час святкування Дня Незалежності проходить Марш захисників України.

Захід розпочався о 14.20. Колона з ветеранів АТО та ООС, їхніх родин та волонтерів рушила від парку Шевченка бульваром Тараса Шевченка. Далі захисники марширували через Бесарабську площу, Хрещатиком до Майдану Незалежності.

За інформацією організаторів, у заході беруть участь понад 30 тис. людей.

Колону учасників Маршу захисників України очолюють члени сімей загиблих ветеранів війни на Донбасі, за ними – сім’ї загиблих учасників Революції Гідності, далі – ветерани, які отримали поранення, сім’ї військовополонених і зниклих безвісти, потім – об’єднана формація військових медиків і капелани.

Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України 2021
Марш захисників України 2021
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України
Марш захисників України 2021
Марш захисників України 2021
День Незалежності: як проходить Марш захисників України у Києві / 8 фотографий

Святкування Дня Незалежності в Києві

Окрім традиційного військового параду та Маршу захисників України, до 30-річчя незалежності столиця підготувала чимало цікавих заходів.

Наприклад, на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна побачити статичний показ сучасної української військової техніки.

А опівночі на Трухановому острові відбудеться гучний артилерійський салют.

Детальну афішу заходів на День Незалежності дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка