У Києві під час святкування Дня Незалежності проходить Марш захисників України.
Захід розпочався о 14.20. Колона з ветеранів АТО та ООС, їхніх родин та волонтерів рушила від парку Шевченка бульваром Тараса Шевченка. Далі захисники марширували через Бесарабську площу, Хрещатиком до Майдану Незалежності.
За інформацією організаторів, у заході беруть участь понад 30 тис. людей.
Колону учасників Маршу захисників України очолюють члени сімей загиблих ветеранів війни на Донбасі, за ними – сім’ї загиблих учасників Революції Гідності, далі – ветерани, які отримали поранення, сім’ї військовополонених і зниклих безвісти, потім – об’єднана формація військових медиків і капелани.
Святкування Дня Незалежності в Києві
Окрім традиційного військового параду та Маршу захисників України, до 30-річчя незалежності столиця підготувала чимало цікавих заходів.
Наприклад, на Михайлівській площі та Володимирському проїзді можна побачити статичний показ сучасної української військової техніки.
А опівночі на Трухановому острові відбудеться гучний артилерійський салют.
Детальну афішу заходів на День Незалежності дивіться у матеріалі Фактів ICTV.