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Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

На €4 млн: Польша передала Украине оборудование для борьбы с коронавирусом

Зеленский и Дуда

Польша ко Дню Независимости передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.

Торжественная церемония передачи груза при участии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и президента Польши Анджея Дуды состоялась во вторник, 24 августа.

— Я надеюсь, что переданное оборудование поможет украинцам и тем людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот подарок стал знаком солидарности и дружбы между Польшей и Украиной. Потому что друзей узнают в сложное время — друзья познаются в беде, — сказал Дуда.

Официальный Киев получил десятки тысяч литров дезинфицирующих средств, миллионы медицинских масок, перчаток и других средств защиты.

Кроме того, Польша также предоставила 650 тысяч вакцин против коронавируса.

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По словам польского лидера, общая стоимость гуманитарной помощи – более 4 млн евро.

Фото: УНИАН

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