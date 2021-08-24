На €4 млн: Польша передала Украине оборудование для борьбы с коронавирусом

Польша ко Дню Независимости передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавируса.
Торжественная церемония передачи груза при участии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и президента Польши Анджея Дуды состоялась во вторник, 24 августа.
— Я надеюсь, что переданное оборудование поможет украинцам и тем людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот подарок стал знаком солидарности и дружбы между Польшей и Украиной. Потому что друзей узнают в сложное время — друзья познаются в беде, — сказал Дуда.
Официальный Киев получил десятки тысяч литров дезинфицирующих средств, миллионы медицинских масок, перчаток и других средств защиты.
Кроме того, Польша также предоставила 650 тысяч вакцин против коронавируса.
По словам польского лидера, общая стоимость гуманитарной помощи – более 4 млн евро.