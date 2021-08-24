На €4 млн: Польща передала Україні обладнання для боротьбі з коронавірусом

Польща до Дня Незалежності передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.

Урочиста церемонія передачі вантажу за участю міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко і президента Польщі Анджея Дуди відбулася у вівторок, 24 серпня.

– Я сподіваюся, що передане обладнання допоможе українцям і тим людям, які борються за здоров’я українців. Хочу, аби цей подарунок став знаком солідарності та дружби між Польщею та Україною. Тому що друзів пізнають в складний час – друзі пізнаються в біді, – сказав Дуда.

Офіційний Київ отримав десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів, мільйони медичних масок, рукавичок та інших засобів захисту.

Крім того, Польща також надала 650 тисяч вакцин проти коронавірусу.

За словами польського лідера, загальна вартість гуманітарної допомоги – понад 4 млн євро.