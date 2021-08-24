Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

На €4 млн: Польща передала Україні обладнання для боротьбі з коронавірусом

Зеленский и Дуда

Польща до Дня Незалежності передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу.

Урочиста церемонія передачі вантажу за участю міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшко і президента Польщі Анджея Дуди відбулася у вівторок, 24 серпня.

– Я сподіваюся, що передане обладнання допоможе українцям і тим людям, які борються за здоров’я українців. Хочу, аби цей подарунок став знаком солідарності та дружби між Польщею та Україною. Тому що друзів пізнають в складний час – друзі пізнаються в біді, – сказав Дуда.

Офіційний Київ отримав десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів, мільйони медичних масок, рукавичок та інших засобів захисту.

Крім того, Польща також надала 650 тисяч вакцин проти коронавірусу.

Читайте
Коронавірус в Україні та світі: 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca від Німеччини

За словами польського лідера, загальна вартість гуманітарної допомоги – понад 4 млн євро.

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка