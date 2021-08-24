Парад к 30-летию Независимости: началось торжественное прохождение войск

Началось торжественное прохождение войск на параде к 30-летию Независимости. В нем принимают участие лучшие военнослужащие сил безопасности и обороны.

К торжествам привлечены около 5 тыс. военнослужащих и представителей оборонного сектора, в том числе участников боевых действий, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.

В параде также принимают участие военнослужащие и техника стран-партнеров Украины, в том числе НАТО.

После завершения торжественных мероприятий в столице пройдет Марш защитников при участии ветеранов и волонтеров. Около 14.00 колонна двинется от парка Шевченко через бульвар Шевченко и Бессарабскую площадь и пройдет по Крещатику к Майдану.

Ограничение движения транспорта

Из-за парада и других праздничных мероприятий, с 6.00 до 12.00 временно перекроют Большую Васильковскую – от Лыбидской площади до Крещатика.

Кроме того, до 16.00 будет ограничено движение на Крещатике, ул. Михайловской (от Владимирской до Майдана Независимости), ул. Грушевского, Владимирском спуске, Петровской аллее и Парковой дороге.