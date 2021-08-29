Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины возложил цветы к Стене памяти павших воинов.

В церемонии также приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба главы государства.

— Склоняем голову перед защитниками, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Живы, пока помним… Вечная слава героям, — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины был учрежден в 2019 году указом президента № 621.

Соответствующее решение было принято для достойного чествования памяти погибших военнослужащих и участников добровольческих батальонов, увековечения их героизма и укрепления патриотического духа в обществе.

Зеленский, Шмыгаль и Разумков почтили память погибших украинских воинов / 6 фотографий

Напомним, накануне в нескольких городах Украины прошел патриотический забег под названием Уважаю воинов, бегу за героев Украины.

Только в Киеве участие в мероприятии приняли более тысячи человек, среди которых военнослужащие, родственники и друзья погибших воинов и чиновники.

Участники должны пробежать выбранную дистанцию с закрепленным на футболке именем знакомого или незнакомого воина, который отдал жизнь в борьбе за территориальную целостность страны.