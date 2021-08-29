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Дмитро Кудрявцев |

Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих воїнів.

У церемонії також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба глави держави.

– Схиляємо голову перед захисниками, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Чи живі, поки пам’ятаємо … Вічна слава героям, – написав Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України був заснований в 2019 році указом президента № 621.

Відповідне рішення було прийняте для гідного вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, увічнення їх героїзму та зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів
Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів / 6 фотографий

Нагадаємо, напередодні в кількох містах України пройшов патріотичний забіг під назвою Поважаю воїнів, біжу за героїв України.

Тільки в Києві участь в заході взяли понад тисячу осіб, серед яких військовослужбовці, родичі і друзі загиблих воїнів і чиновники.

Учасники повинні пробігти обрану дистанцію з закріпленим на футболці ім’ям знайомого або незнайомого воїна, який віддав життя в боротьбі за територіальну цілісність країни.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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