Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих воїнів.

У церемонії також взяли участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба глави держави.

– Схиляємо голову перед захисниками, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Чи живі, поки пам’ятаємо … Вічна слава героям, – написав Шмигаль в своєму Telegram-каналі.

День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України був заснований в 2019 році указом президента № 621.

Відповідне рішення було прийняте для гідного вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих батальйонів, увічнення їх героїзму та зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

Зеленський, Шмигаль та Разумков вшанували пам’ять загиблих українських воїнів / 6 фотографий

Нагадаємо, напередодні в кількох містах України пройшов патріотичний забіг під назвою Поважаю воїнів, біжу за героїв України.

Тільки в Києві участь в заході взяли понад тисячу осіб, серед яких військовослужбовці, родичі і друзі загиблих воїнів і чиновники.

Учасники повинні пробігти обрану дистанцію з закріпленим на футболці ім’ям знайомого або незнайомого воїна, який віддав життя в боротьбі за територіальну цілісність країни.