В Украине 4 июня впервые на государственном уровне чтят память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации.

Вопрос защиты детей — жертв агрессии является болезненным для нашей страны еще с начала войны на Донбассе — с 2014 года.

Ведь в течение всего этого времени на востоке нашего государства погибли или получили травмы сотни маленьких украинцев, которые в один миг лишились возможности жить в собственном доме, ходить в школу, спокойно играть и чувствовать всю радость детства.

Многие из них уже в своем юном возрасте вынуждены прятаться от обстрелов в бункерах или бомбоубежищах, засыпать под звуки градов и просыпаться по утрам не от солнечного света, а от свиста пуль.

Всего по состоянию на 24 мая 2021 года на учете состоят 1 467 720 переселенцев из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Среди них 195 215 — это дети, до 18 лет.

Количество погибших

Украина узнала, каково это — терять детей на войне, в 2014 году, когда началась российская вооруженная агрессия на Донбассе.

С начала нападения России на территории Донецкой и Луганской областей погибли более 240 детей, еще 56 пропали без вести. Согласно данным из разных источников, от 167 до более 500 маленьких граждан Украины получили ранения и травмы.

В то же время, по информации организации ЮНИСЕФ Украина, 42 ребенка погибли и 144 были ранены на Востоке Украины из-за мин и взрывоопасных пережитков войны.

Преимущественно это произошло, когда дети подбирали взрывоопасные предметы, поскольку думали, что это игрушки.

Как пытаются исправить ситуацию

В организации ЮНИСЕФ Украины отмечают, что в течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным.

Поэтому совместно с Ассоциацией IT Ukraine они создали первую в мире виртуальную реальность (VR) по противоминной безопасности для детей на Востоке Украины. С апреля этого года она стала компонентом образовательных сессий, которые ЮНИСЕФ проводит в школах.

По мнению авторов проекта, это позволит в развлекательном формате закрепить знания, которые ребенок получает во время классического урока.

Виртуальная реальность создана как путешествие, во время которого ребенок в развлекательном формате должен научиться правилам безопасного поведения со взрывоопасными предметами. Ее подготовили для трех целевых аудиторий: учеников младшей, средней и старшей школы, а также для родителей и учителей. VR имеет свои отличия в зависимости от категории пользователя.

Например, в версии для младшей школы есть гид, который выполняет роль помощника для школьников, дает подсказки и сопровождает героя через все путешествие.

В начале и в конце урока ребенок проходит специальный тест, который позволяет определить информативность и пользу такого VR-продукта.

День невинных детей-жертв агрессии

На 4 июня также выпадает еще одна важная дата — Международный день невинных детей — жертв агрессии. Он появился 19 августа 1982 года.

Его установила на своей чрезвычайной специальной сессии по вопросу о Палестине Генеральная Ассамблея ООН, участники которой были потрясены огромным количеством невинных палестинских и ливанских детей — жертв израильской агрессии.

Кроме того, каждый год 1 июня украинцы отмечают День защиты детей. Это еще один важный праздник, который напоминает родителям о необходимости защищать своих малышей и заботиться о них.

Источник: Минсоцполитики, ЮНИСЕФ

Фото: ООС