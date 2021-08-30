Компьютерная помощь для учителей: что это и как ее получить

В Украине запускают компьютерную помощь для учителей школ. Такая инициатива бесплатная и будет действовать в течение года.
Запускает бесплатную компьютерную помощь Министерство цифровой трансформации благодаря компании Support.ua.
По данным Минцифры, учителя смогут эффективно настроить и подготовить компьютерное оборудование, проконсультировавшись со специалистами.
Получать бесплатную компьютерную помощь будут преподаватели в течение учебного года, с пошаговым решением проблемы и советами, как избежать их в будущем.
Также они смогут получить консультации по работе компьютерного оборудования в Viber-чате — Дія.Цифровое образование.
В Минцифры объяснили, чтобы получить компьютерную помощь необходимо зайти на сайт Support.ua и оставить соответствующую заявку.
Учителя и педагоги могут обращаться за помощью круглосуточно, если возникла проблема с установлением или использованием программ, или ноутбук зависает и перегревается.
Специалисты помогут решить проблемы в телефонном разговоре или дистанционно, подключившись к устройству пользователя с помощью программы TeamViewer.
С 1 сентября в Украине начинается учебный год. Школьники снова вынуждены учиться в непривычных условиях из-за продолжения адаптивного карантина и пандемии коронавируса.
Подробнее о том, каким будет новый учебный год и как будут работать школы в условиях пандемии — в нашем материале.