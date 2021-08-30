Комп’ютерна допомога для вчителів: що це та як її отримати

В Україні запускають комп’ютерну допомогу для вчителів шкіл. Така ініціатива безкоштовна та діятиме протягом навчального року.

Запускає безоплатну комп’ютерну допомогу Міністерство цифрової трансформації завдяки компанії Support.ua.

За даними Мінцифри, вчителі зможуть ефективно налаштувати та підготувати комп’ютерне обладнання, проконсультувавшись із фахівцями.

Отримуватимуть безоплатну комп’ютерну допомогу викладачі протягом навчального року, із покроковим вирішенням проблем і порадами, як уникнути їх у майбутньому.

Також вони зможуть отримати консультації щодо роботи комп’ютерного обладнання у Viber-чаті – Дія.Цифрова освіта.

У Мінцифри пояснили, щоб отримати комп’ютерну допомогу необхідно зайти на сайт Support.ua та залишити відповідну заявку.

Вчителі та освітяни можуть звертатися за допомогою цілодобово, якщо виникла проблема зі встановленням чи використанням програм, чи ноутбук зависає й перегрівається.

Спеціалісти допоможуть вирішити проблеми у телефонній розмові або дистанційно, під’єднавшись до пристрою користувача за допомогою програми TeamViewer.

Із 1 вересня в Україні розпочинається навчальний рік. Школярі знову вимушені навчатися у незвичних умовах через подовження адаптивного карантину та триваючої пандемії коронавірусу.

Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік та як працюватимуть школи в умовах пандемії – у нашому матеріалі.