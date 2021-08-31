Украинские пограничники получили устройства с программным обеспечением SafeBorder. Теперь Covid-сертификаты по прибытию в Украину будут проверять по QR-коду.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Каждый Covid-сертификат имеет уникальный электронный идентификатор и QR-код.

— Пограничники получили электронные устройства с программным обеспечением SafeBorder. Они предусматривают возможность автоматизированной проверки поддельных и недействительных сертификатов и их принадлежности соответствующему лицу, — сообщили в ведомстве.

К сети SafeBorder уже подключены почти 40 государств.

Только за сегодня пограничники проверили более 60 тыс. цифровых сертификатов вакцинации путешественников, которые въезжали в Украину.

В Украине с 1 июля в тестовом режиме начали выдавать Covid-сертификаты через приложение или портал Дія. По данным Минцифры, на тестирование сертификатов зарегистрировали 34 650 человек. Эти сертификаты недавно признал ЕС.