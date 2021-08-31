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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Українські прикордонники почали перевіряти сертифікати вакцинації за QR-кодом

Українські прикордонники почали перевіряти сертифікати вакцинації за QR-кодом

Українські прикордонники отримали пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder. Тепер Covid-сертифікати після прибуття в Україну перевірятимуть за QR-кодом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Кожен Covid-сертифікат має унікальний електронний ідентифікатор і QR-код.

– Прикордонники отримали електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder. Вони передбачають можливість автоматизованої перевірки підроблених і недійсних сертифікатів і їх належності відповідній особі, – повідомили у відомстві.

До мережі SafeBorder вже підключені майже 40 держав.

Тільки за сьогодні прикордонники перевірили понад 60 тис. цифрових сертифікатів вакцинації мандрівників, які в’їжджали в Україну.

В Україні з 1 липня в тестовому режимі почали видавати Covid-сертифікати через додаток або портал Дія. За даними Мінцифри, на тестування сертифікатів зареєстрували 34 650 осіб. Ці сертифікати недавно визнав ЄС.

Джерело: МВС

Фото: МВС

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