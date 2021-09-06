На території полтавської школи дівчина поранила двох вчителів з арбалета – ФОТО

У полтавській школі молода дівчина поранила двох вчителів із арбалета, повідомляє поліція області.

Близько 10 години ранку правоохоронці отримали інформацію про те, що невідома дівчина прийшла на територію школи №11 з арбалетом і поранила з нього двох педагогів.

Поліцейські встановили особу порушниці та затримали її. Нею виявилась місцева мешканка 2002 року народження.

Наразі дівчина дає свідчення. Правоохоронці встановлюють мотиви злочину.

Директор навчального закладу Валентина Олійниченко розповіла Суспільному, що дівчинка зайшла зі зброєю в одну з аудиторій на другому поверсі навчального закладу і поцілила у вчительку та завідувачку.

Педагогів швидкою доправили у лікувальний заклад.

Поранення у шкільному тирі

19 травня 2021 року помер дев’ятикласник Черкаської загальноосвітньої школи №34 Артем Попов, який у квітні дістав поранення у тирі.

Школяр травмувався в тирі Дитячо-юнацької спортивної школи №2 під час уроку.

Хлопець отримав серйозне вогнепальне проникаюче поранення в голову і місяць провів на апараті ШВЛ.

Небайдужі містяни навіть зібрали гроші на лікування дитини за кордоном, але на той момент поранений вже був нетранспортабельним.