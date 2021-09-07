Зачем Украине пенсионная реформа и как спасти молодежь от бедной старости

В наших реалиях на достойную старость рассчитывать трудно. Украина, видимо, последняя страна в Европе, которая до сих пор существенно не реформировала пенсионную систему, доставшуюся в наследство от Советского Союза. 90% пожилых людей у ​​нас до сих пор получают выплаты исключительно по так называемой солидарной системе.

— Солидарная система — это означает, что младшая генерация финансирует старшую генерацию, которая достигла пенсионного возраста, — говорит политик Галина Третьякова.

Схема простая, но все менее эффективная. В первую очередь это связано с низкой рождаемостью. И если в начале независимости в Украине одного пенсионера кормили шесть работников, то за 30 лет это соотношение изменилось просто катастрофически. Сейчас один работник фактически платит пенсию одному пенсионеру.

Поэтому ежегодно государство вынуждено выделять около 200 млрд грн, чтобы хоть как-то покрыть хронический дефицит Пенсионного фонда, и тот смог вовремя и в полном объеме платили людям пенсии. То есть приходится забирать из других налогов, потому что социальных взносов откровенно не хватает.

В мире считается приемлемым, если пенсия составляет 40% от прежней зарплаты. В Украине этот так называемый коэффициент замещения едва переваливает за 20%.

Спасение чиновники и эксперты видят во введении наконец-то накопительного уровня пенсионной системы.

— Для запуска этой системы достаточно, чтобы государство, работодатели и наемные работники, оплатили по проценту-полтора от своих доходов, — говорит эксперт Константин Швабий.

Уже за первый год это составило бы несколько десятков миллиардов гривен внутренних инвестиций. Правда, реальную пенсию так смогут заработать только молодые, у кого вся карьера впереди. Но и всем остальным эти сбережения не будут лишними.