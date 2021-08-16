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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

С 1 сентября порядок выплаты пенсий не изменится – Минсоцполитики

пенсія пенсіонери

Украинцы имеют право выбирать порядок выплаты пенсии – получать ее на почте, в банковском отделении или с доставкой домой. Это предусмотрено законом Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В Минсоцполитики опровергли информацию о том, что якобы с 1 сентября изменяется порядок пенсионных выплат.

При этом в ведомстве напомнили, что постановлением правительства от 26 мая 2021 года №546 внесены изменения, сохраняющие существующий способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

Документ предусматривает также проведение конкурсного отбора организаций, которые с 2023-го будут предоставлять услуги по доставке пенсий по месту проживания получателей.

А пока выплаты будут осуществляться тем способом, который выбрал получатель пенсии – по почте, через банк или прямо домой. Кстати, Пенсионный фонд оплачивает услуги по доставке пенсии.

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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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