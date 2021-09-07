Рейтинг доверия Зеленскому превысил 50% — опрос

Действующий президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия украинцев к политикам.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

Поддержка Зеленского выросла, теперь президенту доверяют 50% опрошенных, а 48% не доверяют.

Таким образом, рейтинг доверия к Зеленскому впервые с 2020 года перевесил недоверие.

Также группа Рейтинг провела опрос и узнала, кого бы поддержали украинцы, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время.

Рейтинг снова возглавил Зеленский. За него, среди тех, кто определился и будет голосовать, свой голос отдал бы 31% опрошенных.

Следующий в рейтинге экс-президент Петр Порошенко, его готовы поддержать 13,3%.

Далее — Юрий Бойко — 10,9%, Юлия Тимошенко — 9,2%, Игорь Смешко — 6,1%, Владимир Гройсман — 5,7%, Евгений Мураев — 5,7%, Олег Ляшко — 4,1%, Дмитрий Разумков — 3,7% и Арсений Яценюк — 3,1%.

В исследовании отмечается, что рейтинг Зеленского вырос по сравнению с прошлым опросом на 4%.

Если говорить о партиях, то если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, то порог в 5% преодолели бы четыре партии.

На первом месте Слуга народа с поддержкой 25,8% среди граждан, которые будут голосовать и определились с выбором.

Далее в парламент проходит Европейская солидарность с рейтингом 14,1% и Опозиційна платформа – За життя — с рейтингом 12,4%.

Последней порог преодолела бы Батьківщина с поддержкой в ​​10,6%.