На перепис населення України у 2023 році виділили понад 80 млн грн

Перепис населення України таки відбудеться у 2023 році. На підготовку до його проведення бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82,5 млн грн.

Про це повідомив член профільного комітету, народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження Про проведення у 2023 році Всеукраїнського перепису населення ще у грудні 2020-го. Очікується, що його результати будуть джерелом інформації для формування державної політики з питань економічного, соціального розвитку та бюджетної політики.

Водночас у червні цього року міжвідомча комісія ухвалила рішення про те, що Всеукраїнський перепис населення відбуватиметься в онлайн-форматі.

Тому до його початку створять електронний сервіс для ідентифікації респондентів за допомогою номера мобільного телефону.

Також планують оновити цифровий картографічний матеріал, виготовлений для потреб перепису населення, та модернізувати комплекс автоматизованої системи для забезпечення складання квартальних списків та переписного районування.

У січні 2020 року в Україні проводили пробний перепис населення. Тоді на основі інформації мобільних операторів, пенсійного фонду та державних реєстрів порахували, що станом на грудень 2019 року в країні проживало 37 млн 289 тис. осіб.