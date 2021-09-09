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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

159 украинцев просят об эвакуации с территории Афганистана

Дмитрий Кулеба

159 граждан Украины обратились в Министерство иностранных дел с просьбой об эвакуации с территории Афганистана.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга 9 сентября. По его словам, украинцы выразили желание вернуться домой.

Кулеба рассказал, что сейчас дипломаты работают через посольства в Иране, Таджикистане и Пакистане. Также чиновники пытаются организовать очередные эвакуационные рейсы из Афганистана через посольства других стран, которые имеют связи с талибами.

Глава Министерства иностранных дел подчеркнул, что эти украинцы не относятся к группам риска, для безопасности которых существуют реальные угрозы.

— Это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, — сказал Кулеба.

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Фото: УНИАН

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