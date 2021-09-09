159 громадян України звернулися до Міністерства закордонних справ із проханням про евакуацію з території Афганістану.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 9 вересня. За його словами, українці висловили бажання повернутися додому.

Кулеба розповів, що наразі дипломати працюють через посольства в Ірані, Таджикистані та Пакистані. Також посадовці намагаються організувати чергові евакуаційні рейси з Афганістану через посольства інших країн, які мають зв’язки з талібами.

Очільник Міністерства закордонних справ наголосив, що ці українці не належать до груп ризику, для безпеки яких існують реальні загрози.

– Це не журналісти, не працівники міжнародних організацій чи громадські активісти, – сказав Кулеба.

Речник МЗС Олег Ніколенко наголошував, що Україна продовжуватиме евакуацію наших громадян з Афганістану. 30 серпня літак Збройних сил України також доставив до Одеси 133 громадян Афганістану, які заявили про бажання евакуюватися з території країни.