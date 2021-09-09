На Київщині знайшли зниклого 8-річного хлопчика

У Київський області зник 8-річний хлопчик, якого правоохоронці шукали всю ніч. На щастя, дитину знайшли вранці неушкодженою.

Для пошуків залучили правоохоронців, ювенальних поліцейських, оперативників управління карного розшуку, кінологів поліції Київської області, старосту села Пристроми та директора місцевої школи.

Згодом з’ясувалося, 8-річний Микола Іващенко розсердився на матір, яка сварилася на нього за те, що він не виконав домашнє завдання. Тож хлопчик вирішив її провчити та прогуляв школу, а потім не прийшов ночувати додому.

Весь день Микола гуляв на території села, розмовляв з друзями, а під вечір заховався у бабусиному сараї та вирішив там переночувати.

Малого мандрівника знайшли правоохоронці тоді, коли хлопчик вже прокинувся та збирався шукати нові пригоди.

Поліцейські закликали батьків ставитися із розумінням до дитячих витівок, розмовляти з малюками та бути для них опорою тоді, коли вони цього потребують.

У поліції додали, що впевненість дітей у підтримці батьків може допомогти уникнути негативних наслідків.