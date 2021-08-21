Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Абрамова Юлія |

Собирал бузину: на Сумщине пропал в лесу 7-летний мальчик

Хлопчик плаче

В Сумской области продолжаются поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в лесу во время сбора ягод.

Сегодня, 21 августа, Нацполиция ДСНС получила информацию, что вблизи села Шкуратовка, Сумского района, во время сбора бузины в лесу пропал ребенок 2014 рождения.

К поисковым работам привлекли спасателей, кинологов с собаками. Искать маленького жителя Шкуратовки помогают волонтеры и односельчане.

Читайте
На Закарпатье нашли четырех детей, которые ночью заблудились в лесу

Накануне в Ивано-Франковской области во время подъема по зеленому маршруту на гору Говерла ребенок отстал от туристической группы из Коломыи и заблудился.

Мальчика искали с вечера 14 августа.

Спасатели обследовали различные зоны горной местности.

Привлекли более 150 человек, почти 20 единиц техники от полиции и Нацгвардии, трех собак (ГСЧС и Нацполиции) и квадрокоптер (ГСЧС ).

Малыша нашли на горе Большая Космецтка примерно в двух километрах от места, где он заблудился. Ребенок практически пересек административную границу с Закарпатьем.

 

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка