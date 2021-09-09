ОБСЕ зафиксировала более 1,5 тыс. нарушений тишины на Донбассе за сутки

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали более 1,5 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе 7 сентября.

Так, в Донецкой области боевики 1 090 раз нарушили режим тишины. Наблюдатели также зафиксировали один взрыв. Почти все нарушения произошли в районе населенного пункта Зерновое.

Согласно предположениям наблюдателей, это может быть связано с учениями, которые устроили боевики. Хотя их здесь запрещено проводить.

— Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе к юго-западу от населенного пункта Зерновое, по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающего проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности, — сообщили в ОБСЕ.

В то же время в Луганской области было 476 нарушений, в том числе 47 взрывов.

Вечером 8 сентября российские оккупанты обстреляли украинские позиции на Донбассе в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток. В результате обстрела ранены двое военных.

У бойцов осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи их транспортировали в лечебное учреждение.

Источник: ОБСЕ