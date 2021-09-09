ОБСЄ зафіксувала понад 1,5 тис. порушень тиші на Донбасі за добу

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували понад 1,5 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі за 7 вересня.
Так, у Донецькій області бойовики 1 090 разів порушили режим тиші. Спостерігачі також зафіксували один вибух. Майже всі порушення сталися в районі населеного пункту Зернове.
Згідно з припущеннями спостерігачів, це може бути пов’язано з навчаннями, які влаштували бойовики. Хоча їх тут заборонено проводити.
– Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районі на південному заході від населеного пункту Зернове, за оцінкою, в межах навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки, – повідомили в ОБСЄ.
Водночас у Луганській області було 476 порушень, зокрема 47 вибухів.
Ввечері 8 вересня російські окупанти обстріляли українські позиції на Донбасі в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. Внаслідок обстрілу поранено двох військових.
У бійців осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги їх транспортували до лікувального закладу.
Джерело: ОБСЄ