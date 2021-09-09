В Украине в августе больше всего подорожали яйца и сахар, тогда как подешевели овощи и фрукты.

В целом, по подсчетам Государственной службы статистики, потребительские цены по сравнению с июлем снизились на 0,2%. Зато с начала года они подскочили на 6,2%.

Разница в показателях базовой инфляции составляет 4,2% с начала года.

Так, за последний месяц лета цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

На 18,3% подешевели овощи и на 5,0% – фрукты. На 1% упали цены на подсолнечное масло. Незначительное снижение в Госстатистике зафиксировали в отношении макаронных изделий, риса, сыра.

Но больше всего в августе подорожали яйца (на 18,0%) и сахар (на 3,6%). Меньше чем на 1% – мясо и мясопродукты, молоко, сметана, хлеб, масло, кисломолочная продукция, рыба и продукты из рыбы.

Ощутили незначительный рост цены и те украинцы, которые покупают алкогольные напитки и табачные изделия.

Обувь в августе подешевела на 3,7%, одежда – на 2,5%.

Цены на содержание и ремонт жилья возросли на 2,3%, природный газ – на 2,1%, канализацию – на 0,9%, водоснабжение – на 0,7%.

Выросли в августе и цены на транспортные услуги (на 1,9%), топливо и масла – на 1,6%.

Согласно Бюджетной декларации, принятой 15 июля Верховной Радой, инфляция в 2022 году снизится до 6,2%, в 2023 году – до 5,3%, а в 2024 году – до 5%.

Эти показатели должны быть отражены в проекте государственного бюджета на 2022 год, который Верховная Рада рассмотрит до 20 октября.

Подать документ в парламент правительство должно до 15 сентября.

Источник: Государственная служба статистики